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Среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки

Новости. Общество
16:31, 27 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Карелия Алексей Мишев рассказал на сайте МВД России о состоянии аварийности в республике по вине нетрезвых водителей.

В Госавтоинспекции Карелии проанализировали аварийность по вине пьяных водителей за последние несколько лет и составили среднестатистический портрет нарушителя.

За 7 месяцев текущего года на дорогах республики по вине пьяных водителей произошло 40 ДТП, в которых пострадали 53 человека и 2 погибли. В этом году каждая десятая авария по вине пьяных водителей произошла с участием детей – пострадали 4 ребенка.

С начала года более 1,5 тыс. пьяных водителей привлечены к ответственности. В том числе, в отношении 170 нарушителей возбуждены уголовные дела за повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения.

Большинство из пьяных нарушителей являются жителями республики. Среди иногородних отстранены от управления 18 жителей Санкт-Петербурга, 11 из Мурманской области, 6 из Московской области и 3 водителей с Урала.

Наибольшее число пьяных водителей отстранено в Петрозаводске (более 440 фактов) и в Сегежском районе (132 нетрезвых нарушителя).

Чаще всего пренебрегают запретом на управление транспортом в состоянии опьянения водители в возрасте от 30 до 39 лет. В этом же возрасте пьяные водители чаще управляют без водительских прав (85), отказываются от прохождения медицинского освидетельствования (75) и повторно пьяными садятся за руль, подвергаясь уголовному преследованию (77).

Таким образом, можно составить среднестатистический портрет пьяного водителя: это мужчина в возрасте 30-39 лет; его средняя доза алкоголя выше 0,6 промилле (ориентировочно стакан водки для крепкого мужчины); он имеет стаж вождения более 10 лет.

В этом году почти вдвое увеличилось число нетрезвых женщин-водителей. Из 104 нарушительниц в отношении 4 возбуждены уголовные дела за повторное управление в нетрезвом состоянии; 25 женщин сели за руль пьяными, не имея водительских прав.

Вместе с пьяными нарушителями ответственность понесли 45 владельцев автотранспорта за передачу управления транспорта нетрезвому водителю. За данное нарушение в отношении автовладельца предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.

Ежедневно в полицию Карелии обращается до 10 граждан, которые информируют о нетрезвых водителях. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют такие сообщения, каждое третье подтверждается.

ГИБДД призывает всех: если Вы видите, что пьяный водитель сел за руль автомобиля, пожалуйста, позвоните в отдел полиции и сообщите регистрационный номер автомобиля (цвет, модель), место и в каком направлении двигается нарушитель.
Единый номер телефона – 102 или 112. Телефон дежурной группы ГИБДД г. Петрозаводска: 715-900.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-27 17:31:41
Не пить уметь надо.
zanoza
2020-08-27 16:45:37
Ну если только выпитый среднестатистическим водителем-нарушителем стакан, тоже среднестатистический, тогда можно поверить :)
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