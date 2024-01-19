В Карелии больше нуждаются в рабочих, чем в продавцах

Карельской промышленности в этом году понадобятся две тысячи новых специалистов.

В январе глава республики Артур Парфенчиков написал в соцсети о том, что карельской промышленности в 2024 году понадобятся две тысячи новых специалистов.



«Карелия сегодня — один из очень немногих регионов страны, где специалисты отмечают рост доли занятых в производственной сфере, в промышленности, — рассказала нашему изданию руководитель управления труда и занятости Карелии Елена Фролова. — В большинстве субъектов РФ, наоборот, наблюдается переход кадров из производства в сферу услуг. Это означает, что в целом по России специалисты вынуждены уходить с заводов и фабрик в магазины, парикмахерские, службы такси. В нашей республике ситуация обратная, необходимы высококвалифицированные специалисты-производственники».



Перспективная потребность в квалифицированных кадрах на 2024–2028 годы составит более 36 тысяч человек, на следующий год — более восьми тысяч.



О модернизации органов службы занятости в рамках нацпроекта «Демография», о рекордно низкой безработице и обучении новых кадров читайте в нашем материале «Механизм решения проблем или кадры решают все».