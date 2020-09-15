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В Карелии бомжа поймали на краже литровой бутылки спиртного

Новости. Криминал
09:57, 16 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В Сегеже вневедомственной охраной пресечена попытка хищения из магазина, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Днём 14 сентября в одном из сетевых магазинов города сработала тревожная сигнализация. На месте группа задержания выяснила, что 42-летний мужчина без определённого места жительства пытался похитить алкогольную продукцию. Вынести бутылку объёмом в 1 литр так, чтобы этого никто не заметил, не удалось. Гражданин был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный хорошо известен правоохранителям города. 

Ранее росгвардейцы задержали петрозаводчанина дважды за сутки.

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