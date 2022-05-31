В Карелии брат с ножом пошел на брата, предварительно выпив

Причиной кровавой ссоры между близкими родственниками на севере Карелии стали алкоголь и женщина.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в Лоухском районе суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, виновного в умышленном причинении вредя здоровью.

Как выяснилось, во время совместной пьянки мужчина поругался с родным братом — тот нелестно отозвался о сожительнице подсудимого. В ходе ссоры фигурант дважды пырнул ножом родственника в спину, а когда понял, что натворил, стал оказывать ему медицинскую помощь.

Как объяснил на суде мужчина, всему виной оказалось неумеренное употребление алкоголя.

В результате суд приговорил жителя Лоухского района к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, мужчина должен будет пройти обследование у нарколога с последующим лечением от алкогольной зависимости.

Приговор не вступил в законную силу.