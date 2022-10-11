В Карелии будут судить мужчину, убившего незнакомца одним ударом ноги

Житель Суоярви, в пьяном состоянии убивший незнакомого ему человека, ожидает суда.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Петрозаводске завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Суоярви. Мужчина обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания. Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Житель Суоярви ожидает суда под арестом.

Напомним, трагический инцидент произошел в августе этого года — 28-летний житель Карелии в пьяном состоянии повздорил в подъезде с незнакомым мужчиной. Подозреваемый ударил оппонента ногой в живот — тот упал, ударившись головой об угол стены. Обвиняемый вытащил мужчину на улицу и оставил лежать у подъезда. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.