В Карелии будут судить мужчину, забившего знакомого до смерти 1 января

Житель Кеми обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, 42-летний обвиняемый 1 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии в Кеми, поссорился со знакомым. Он ударил мужчину три раза кулаком в область головы. Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму. Он скончался на кухне, где его бросил обвиняемый.

Житель Кеми свою вину в совершении преступления признал полностью. Как выяснилось, он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.