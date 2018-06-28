16:29, 28 Июня 2018
В Карелии будут судить наркодилера, который разрешал пробовать товар у себя в гараже
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В Сегежском районе готовится предстать перед судом местный житель, которого обвиняют в сбыте и хранении психотропных веществ, а также в предоставлении помещения для употребления наркотиков.
"По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 год незаконно хранил и сбывал амфетамин в значительном размере, кроме того, регулярно предоставлял свой гараж другим лицам для употребления наркотиков и психотропных веществ", - сообщили в карельской прокуратуре.
Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 232 УК РФ.
"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в надзорном ведомстве.
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