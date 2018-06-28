В Карелии будут судить наркодилера, который разрешал пробовать товар у себя в гараже

В Сегежском районе готовится предстать перед судом местный житель, которого обвиняют в сбыте и хранении психотропных веществ, а также в предоставлении помещения для употребления наркотиков.

"По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 год незаконно хранил и сбывал амфетамин в значительном размере, кроме того, регулярно предоставлял свой гараж другим лицам для употребления наркотиков и психотропных веществ", - сообщили в карельской прокуратуре.

Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 232 УК РФ.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в надзорном ведомстве.