Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
16:29, 28 Июня 2018

В Карелии будут судить наркодилера, который разрешал пробовать товар у себя в гараже

По теме

Банда юных угонщиков пойдет под суд в Карелии
28.06.18 07:25
СРОЧНО: Историка Юрия Дмитриева задержали "по новому уголовному делу"
27.06.18 22:32
Четверо жителей Карелии предстанут перед судом за убийство знакомого
26.06.18 16:52
Все новости
Загрузка...

В Сегежском районе готовится предстать перед судом местный житель, которого обвиняют в сбыте и хранении психотропных веществ, а также в предоставлении помещения для употребления наркотиков.

"По версии следствия, обвиняемый с 2017 по 2018 год незаконно хранил и сбывал амфетамин в значительном размере, кроме того, регулярно предоставлял свой гараж другим лицам для употребления наркотиков и психотропных веществ", - сообщили в карельской прокуратуре.

Обвинения предъявлены по п. "б" ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 232 УК РФ.

"Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключили в надзорном ведомстве.

По теме

Банда юных угонщиков пойдет под суд в Карелии
28.06.18 07:25
СРОЧНО: Историка Юрия Дмитриева задержали "по новому уголовному делу"
27.06.18 22:32
Четверо жителей Карелии предстанут перед судом за убийство знакомого
26.06.18 16:52
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?

Аналитика

Сегодня 12:43
Капитал
Заплатили и забыли
За разработку Концепции создания промышленных парков в Карелии заплатили из бюджета больше 100 тысяч рублей, а потом не стали ни обсуждать, не утверждать. 
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Поиск – это память: зачем работают карельские поисковики? 4
27.06.2018 15:25
Пять вопросов о птицах в городе
27.06.2018 14:40
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Вся аналитика

Чтиво

27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Благодатная свадьба 1
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни. 
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
26.06.2018 10:23
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 9
19.06.2018 09:58
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»