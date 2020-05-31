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В Карелии четверо велосипедистов получили травмы в ДТП с начала сезона

Новости. Общество
10:21, 01 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Автоинспекторы привлекли к административной ответственности уже более 200 велосипедистов за нарушение правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в результате наездов были травмированы 4 велосипедиста, трое из которых – дети. Во всех случаях велосипедисты пострадали по собственной неосторожности.

Вместе с тем, автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 200 водителей двухколесного транспорта за нарушение правил дорожного движения.

"Чаще всего велосипедисты, как взрослые, так и дети, нарушают правила на пешеходном переходе, где предпочитают не спешиваться, а ехать по "пешеходнику"", - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее в Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов.

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