В Карелии четверо велосипедистов получили травмы в ДТП с начала сезона

Автоинспекторы привлекли к административной ответственности уже более 200 велосипедистов за нарушение правил дорожного движения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГИБДД республики, в результате наездов были травмированы 4 велосипедиста, трое из которых – дети. Во всех случаях велосипедисты пострадали по собственной неосторожности.

Вместе с тем, автоинспекторы привлекли к административной ответственности более 200 водителей двухколесного транспорта за нарушение правил дорожного движения.

"Чаще всего велосипедисты, как взрослые, так и дети, нарушают правила на пешеходном переходе, где предпочитают не спешиваться, а ехать по "пешеходнику"", - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее в Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов.