В Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов (ВИДЕО)

Инцидент произошел на Аллее 300-летия города.

В минувшую пятницу велосипедист в 15.22, двигаясь по пешеходной дорожке по аллее, наехал на группу стоящих пешеходов, пишет ДТП ПТЗ. Он сбил двух взрослых и чуть не наехал на ребенка.

Момент происшествия попал в объектив камеры компании "Ситилинк.

На ДТП ПТЗ напомнили, что при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода.

Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.

Ранее семилетнего велосипедиста сбили в поселке Карелии.