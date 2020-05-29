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В Петрозаводске велосипедист сбил двух пешеходов (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:13, 30 Мая 2020
фото: кадр из видео
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Инцидент произошел на Аллее 300-летия города.

В минувшую пятницу велосипедист в 15.22, двигаясь по пешеходной дорожке по аллее, наехал на группу стоящих пешеходов, пишет ДТП ПТЗ. Он сбил двух взрослых и чуть не наехал на ребенка.

Момент происшествия попал в объектив камеры компании "Ситилинк.

На ДТП ПТЗ напомнили, что при движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен сойти с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода.

Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет.

Ранее семилетнего велосипедиста сбили в поселке Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-30 10:36:53
Наушники слушал. Почему не был избит подбежавшими людьми? Вот, вы такие и есть в массе своей. :)
Гость
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