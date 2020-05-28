Юного велосипедиста сбили в поселке Карелии

В поселке Ихала Лахденпохского района в ДТП пострадал ребенок.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг в 18:05 в районе дома № 36 по улице Центральной в поселке Ихала 39-летняя женщина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", совершила наезд на семилетнего велосипедиста. Ребенок двигался по дороге во встречном насправлении.
В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему оказана медицинская помощь.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в Медвежьегорском районе травмировалась 17-летняя велосипедистка после столкновения с авто.
Комментарии