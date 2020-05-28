890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Шесть населенных пунктов Карелии получат премии на благоустройство
28.05.2020 18:40
В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива 5
28.05.2020 16:34
Индекс самоизоляции петрозаводчан остается на низком уровне
28.05.2020 17:01
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики 10
28.05.2020 13:02
Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску (ФОТОРЕПОРТАЖ) 10
28.05.2020 16:07
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
Сегодня 09:02

Юного велосипедиста сбили в поселке Карелии

Новости. Происшествия
09:41, 29 Мая 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
Загрузка...

В поселке Ихала Лахденпохского района в ДТП пострадал ребенок.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг в 18:05 в районе дома № 36 по улице Центральной в поселке Ихала 39-летняя женщина, управляя автомобилем "Шевроле Нива", совершила наезд на семилетнего велосипедиста. Ребенок двигался по дороге во встречном насправлении.

В результате ДТП велосипедист получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Медвежьегорском районе травмировалась 17-летняя велосипедистка после столкновения с авто.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
23.05.2020, 19:59
Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
24.05.2020, 16:13
Труп девушки-подростка обнаружили в Карелии
23.05.2020, 12:01
Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:00
Капитал
Глава Минэка Карелии: "Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус"
Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев – о работе предприятий в период пандемии и инвестиционных проектах.
Людмила Котович: "Нам предстоит еще не один месяц жить в этой ситуации" 3
28.05.2020 11:27
Геннадий Боднарчук: "Для волонтера даже маленькая помощь важнее большого сочувствия" 1
27.05.2020 13:30
"Чтобы было тихо и спокойно, как на кладбище" 22
26.05.2020 14:10
Видно, что Парфенчиков старается 8
26.05.2020 12:31
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:33
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая 3
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
Сегодня 10:24
Элиссан Шандалович: Реакция на обращения медработников должна быть незамедлительной
27.05.2020 11:45
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»