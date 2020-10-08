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В Карелии чиновники не могут решить, кто из них должен спасать от кризиса общественный транспорт

Новости. Общество
15:28, 09 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кто из них должен взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

В конце сентября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о намерении республиканского правительства принять полномочия у городской власти по управлению общественным транспортом Петрозаводска. По замыслу Парфенчикова, эта мера необходима для того, чтобы направить в проблемную точку финансовый поток и "оживить" сектор перевозок.

Со стороны петрозаводской власти открытого сопротивления губернаторской инициативе нет, однако отсутствует и движение навстречу. Пока республиканская и городская власть разбираются в вопросах распределения полномочий, жители Петрозаводска написали письмо Владимиру Путину в надежде, что с живущими по своим законам маршрутками в карельской столице разберется президент страны.

"Столица на Онего" выслушала позиции сторон, ответственных за деятельность общественного транспорта, и выяснила, почему в ближайшее время горожанам не стоит надеяться на качественные улучшения в работе маршруток и троллейбусов в карельской столице.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

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Бездельник
2020-10-09 16:01:25
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.(И.Крылов) :)
Гость
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