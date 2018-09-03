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Новости. Общество
07:15, 03 Сентября 2018

В Карелии чиновники "оптимизируют" единственный центр туризма – педагоги бьют тревогу

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"Республиканский центр детского и юношеского туризма Карелии закрывают, точнее, объединяют с другой организацией".

"Я работаю педагогом в Республиканском центре детского и юношеского туризма. Это организация, которая прививает подрастающему поколению любовь и бережное отношение к природе, к родному краю, к путешествиям. У нас занимаются дети, которые смогут сориентироваться в лесу и не заблудиться, разжечь самостоятельно костер, безопасно пройти порог и покорить перевал. У нас занимаются дети, которые смотрят на мир широко открытыми глазами, а не пялятся сутки напролет в экран монитора или в планшет, - написала педагог центра туризма Анна Филимонова на своей странице в соцети. - У нас занимаются будущие инструктора по водному туризму! Будущие квалифицированные специалисты! И вот настала пора, как говорят чиновники, "оптимизации". Центр туризма, единственный во всей Карелии, закрывают! Точнее, как меня поправят, объединяют с другой организацией. И директором этой организации является человек, который никакого отношения к туризму не имеет".

Анна просит всех неравнодушных к спорту людей помочь обратить внимание властей на эту проблему.

"Центр туризма республики Карелия должен жить! Как достучаться до министерств? Как дать понять чиновникам, что мы важны?! Все, кто каким-либо образом может помочь - помогите! Наш коллектив будет вам благодарен!", - буквально кричит девушка в соцсети.

 

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