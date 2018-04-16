В Карелии дачникам, "захватившим" участок соседа, пришлось снести баню и сарай

В Сортавале дачникам по решению суда пришлось снести постройки, которые располагались на чужой территории.

Как рассказали в карельском управлении службы судебных приставов, конфликт между двумя семьями начался во время регистрации земельных участков. Одни, как выяснилось, заняли часть земли соседей, построив там сарай, а вторые соорудили баню рядом с домом соседей.

"Сортавальский городской суд обязал снести сарай и баню. Естественно, ни один из должников не хотел в добровольном порядке убирать свое имущество. Судебная тяжба продолжалась более двух лет", - отметили в УФССП.

Все это время приставы работали с дачниками: с должников взыскивался исполнительский сбор, они платили штрафы.

"В конечном итоге сотрудникам службы удалось добиться от должников исполнения решения суда. Один снес сарай и убрал весь мусор, оставшийся от сноса, другой демонтировал и убрал баню от дома соседа", - заключили в УФССП.