Подписаться
Новости. Общество
09:26, 27 Июня 2019
фото: ТАСС / Антон Новодережкин

В Карелии депутата лишили полномочий из-за утраты доверия

Загрузка...

Депутат Совета Ведлозерского поселения не предоставил сведений о доходе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Один из депутатов Совета Ведлозерского сельского поселения не исполнил возложенную на него обязанность предоставить сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, по итогам 2018 года.

Полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-27 10:35:12
Чего хапнул бесфамильный депутат?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

26.06.2019 11:48
Обществоведение
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 3
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»