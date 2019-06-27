В Карелии депутата лишили полномочий из-за утраты доверия

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Депутат Совета Ведлозерского поселения не предоставил сведений о доходе, сообщили в прокуратуре Карелии.
Один из депутатов Совета Ведлозерского сельского поселения не исполнил возложенную на него обязанность предоставить сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, по итогам 2018 года.
Полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.
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