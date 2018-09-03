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Новости. Политика
09:01, 03 Сентября 2018

В Карелии депутаты сегодня проведут уроки для школьников

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Депутаты Законодательного собрания выступят в школах на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и проведут открытые уроки.

Об этом сообщает пресс-служба карельского парламента.

Так, спикер Заксобрания Элиссан Шандалович преподаст урок правовой грамотности ученикам 11-го класса школы №1 Медвежьегорска.

А депутат Анна Лопаткина проведет "Урок России" в школе №8 Кондопоги.

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Комментарии

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grigorjev
2018-09-03 10:49:09
О правовой грамотности депутатов Карелии. Руководству страны, 27.08.2018: "...Руководители Карелии совершили нарушения законов страны и международного права... государственные власти России уже 5 лет не желают помочь карелам."
User
2018-09-03 09:54:42
Как мило - ЖиВ будут втулять детям за право!
Кирюха непутёвый
2018-09-03 09:11:13
Не засоряли ли бы головушки детям всякой едросовской ерундой . Самих то нужно на путь истинный перенаправлять . :)
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