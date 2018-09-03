В Карелии депутаты сегодня проведут уроки для школьников

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Депутаты Законодательного собрания выступят в школах на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, и проведут открытые уроки.
Об этом сообщает пресс-служба карельского парламента.
Так, спикер Заксобрания Элиссан Шандалович преподаст урок правовой грамотности ученикам 11-го класса школы №1 Медвежьегорска.
А депутат Анна Лопаткина проведет "Урок России" в школе №8 Кондопоги.
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