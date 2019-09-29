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Новости. Общество
12:30, 29 Сентября 2019
фото: ©A.KANsh / http://photogoroda.com

В Карелии депутаты сочли сороку "символом древней и богатой на события истории города"

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Горсовет решил разместить птицу на гербе муниципального образования.

В сентябре карельский райцентр Беломорск обзавелся своим гербом. Депутаты местного совета утвердили Положение о гербе и флаге муниципального образования, которых у него не было с 1938 года, когда по указу Президиума Верховного Совета РСФСР бывшее поморское село Сорока и три соседних поселка были объединены в портовый город. Казалось бы, близость к Белому морю, отразившаяся в новом топониме, и многовековая история поморских промыслов займут центральное место в городской символике. Однако неожиданно для многих местные депутаты выбрали в качестве гербовой фигуры Беломорска ... сороку – то ли взлетающую, то ли садящуюся на волны, хотя, как известно, она не относится к водоплавающим птицам.

Самое поразительное, что депутаты Беломорского городского поселения прекрасно осведомлены о том, что название поморского села никак не связано с сорокой. "Несмотря на то, что это название не имеет отношения к одноименной птице, тем не менее, по созвучию, в гербе будет использоваться образ сороки как обобщенный символ древней и богатой на события истории города, а также как символ расположения Беломорска на множестве островов", – так в городском совете попытались объяснить странный выбор гербовой фигуры.

Подробнее читайте здесь. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-09-29 12:49:59
Какое дело плясуну поташову до Беломорска и евонного герба ? Пляши вокруг дерева дружбы и не суй везде свой нос.
Гость
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