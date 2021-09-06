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В Карелии дети продолжают заболевать коронавирусом

Новости. Общество
10:05, 07 Сентября 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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За минувшие сутки еще 24 ребенка заразились COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики.

За сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии. Накануне вирус был обнаружен только у 14 несовершеннолетних. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6324 детей в республике.

За сутки выписаны по выздоровлению от коронавирусной инфекции 38 несовершеннолетних пациентов. Всего за время пандемии излечились 6003 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 125 человек заразились коронавирусом, а 145 пациентов выздоровели.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
юнипер95
2021-09-07 10:38:26
да вы шо?! Попова и Голикова готовы объяснить происходящее? Или очередной поток рвоты от них будет впарен населению?
Гость
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