В Карелии дети продолжают заболевать коронавирусом

За минувшие сутки еще 24 ребенка заразились COVID-19, сообщил министр здравоохранения республики.

За сутки коронавирус выявлен у 24 детей в Карелии. Накануне вирус был обнаружен только у 14 несовершеннолетних. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6324 детей в республике.

За сутки выписаны по выздоровлению от коронавирусной инфекции 38 несовершеннолетних пациентов. Всего за время пандемии излечились 6003 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 125 человек заразились коронавирусом, а 145 пациентов выздоровели.