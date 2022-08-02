В Карелии дети военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, получат выплаты на обучение

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о выплатах компенсаций затрат на обучение на подготовительных курсах вузов детям сотрудников силовых структур.

Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» председатель парламента республики Элиссан Шандалович.

По его словам, компенсации в размере 5 тысяч рублей получат дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины.

Порядок возмещения затрат будет разработан министерством образования и спорта Карелии до 1 сентября 2022 года.