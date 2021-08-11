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В Карелии «дети войны» смогут получить единовременные выплаты без заявления

Новости. Общество
10:20, 12 Августа 2021
фото: © Роман Храмовник / ТАСС

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«Дети войны» Карелии получат выплаты в тысячу рублей и удостоверения в беззаявительном порядке.

В целях реализации Закона «О детях войны в Республике Карелия», принятого в июне, правительством Карелии утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты.

Данные выплаты касаются более 35 тысяч граждан России, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно на территории СССР, постоянно проживающих на территории Республики Карелия.

Перечисление единовременной денежной выплаты в размере 1000 рублей планируется в беззаявительном порядке в августе–сентябре через отделения почтовой связи по месту жительства либо кредитные организации, в которые производится перечисление мер социальной поддержки.

Помимо этого, беззаявительный характер носит и оформление удостоверения «Дети войны в Республике Карелия» и нагрудного знака «Дети войны в Республике Карелия». Выдача гражданам удостоверения и нагрудного знака будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Более подробную информацию можно узнать на сайте правительства Карелии.

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Комментарии

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udo
2021-08-12 11:15:44
Одна дитя войны живет в Финляндии, а квартиру сдает в Петрозаводске. Ей тоже платить будете?
EventVK
2021-08-12 11:04:19
обеспечьте старикам достойную жизнь, что за предвыборные подачки
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