В Карелии «дети войны» смогут получить единовременные выплаты без заявления

«Дети войны» Карелии получат выплаты в тысячу рублей и удостоверения в беззаявительном порядке.

В целях реализации Закона «О детях войны в Республике Карелия», принятого в июне, правительством Карелии утвержден Порядок предоставления единовременной денежной выплаты.

Данные выплаты касаются более 35 тысяч граждан России, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно на территории СССР, постоянно проживающих на территории Республики Карелия.

Перечисление единовременной денежной выплаты в размере 1000 рублей планируется в беззаявительном порядке в августе–сентябре через отделения почтовой связи по месту жительства либо кредитные организации, в которые производится перечисление мер социальной поддержки.

Помимо этого, беззаявительный характер носит и оформление удостоверения «Дети войны в Республике Карелия» и нагрудного знака «Дети войны в Республике Карелия». Выдача гражданам удостоверения и нагрудного знака будет осуществляться при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Более подробную информацию можно узнать на сайте правительства Карелии.