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В Карелии детям врачей подарят билеты на новогодние спектакли и концерты

Новости. Общество
09:50, 18 Декабря 2021
фото: © Театр Кукол Карелии

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Театр кукол республики и Карельская государственная филармония принимают участие во всероссийской акции «Поздравление детей врачей».

Деятели культуры республики присоединились к акции в поддержку врачей, которые в период пандемии коронавируса продолжают работать при огромной нагрузке. В качестве подарка к праздникам врачам Госпиталя для ветеранов войн и Республиканской инфекционной больницы, а также их детей театр и филармония приготовили около 200 бесплатных билетов на свои мероприятия, сообщили в Минкультуры Карелии.

Специальные целевые показы спектакля «Снежная сказка» состоятся в конце декабря в Театре кукол Карелии. Также театр предоставит пригласительные билеты в январе на этот же спектакль, спектакли «Железо» и «Волшебные сказки».

Карельская государственная филармония пригласила посетить рождественские концерты Мужского камерного хора в Петрозаводске и во Дворце искусств в Кондопоге, праздничные концерты к Новому году Симфонического оркестра и оркестра «Онего».

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