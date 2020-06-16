В Карелии девушка-подросток устроила ДТП и сбежала

Нарушительницу остановили 16 июня в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 3.00 на ул. Антикайнена инспекторы ГИБДД остановили пьяную 16-летнюю девушку, управлявшую автомобилем Skoda Octavia.

Незадолго до этого она врезалась в припаркованное авто и скрылась с места ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования девушка отказалась.

На нарушительницу составлены административные материалы по трем статьям КоАП.

Решение примет суд.

Ранее пьяный водитель в Карелии завалился на фургоне в кювет.