В Карелии девушка-подросток устроила ДТП и сбежала

Нарушительницу остановили 16 июня в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 3.00 на ул. Антикайнена инспекторы ГИБДД остановили пьяную 16-летнюю девушку, управлявшую автомобилем Skoda Octavia.
Незадолго до этого она врезалась в припаркованное авто и скрылась с места ДТП. От прохождения медицинского освидетельствования девушка отказалась.
На нарушительницу составлены административные материалы по трем статьям КоАП.
Решение примет суд.
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