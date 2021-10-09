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В Карелии девушка разместила откровенное фото соперницы в Сети и пойдет под суд

Новости. Криминал
08:54, 09 Октября 2021
фото: pixabay.com / StockSnap

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В Карелии перед судом предстанет молодая девушка за распространение сведений, составляющих личную тайну.

Петрозаводские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 21–летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном сборе и распространении сведений частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Об этом информирует Следком Карелии.

Следствием установлено, что в январе этого года обвиняемая незаконно получила фотографию, на которой другая дама демонстрировала обнаженные части тела. Догадываясь, что эта девушка может общаться с ее гражданским мужем, обвиняемая сохранила снимок в память своего телефона.

Затем обвиняемая получила сведения, что потерпевшая ведет переписку и, возможно, встречается с ее гражданским мужем. Тогда она разместила в интернете ранее сохраненную фотографию дамы с изображением обнаженных частей тела и подписала текстом непристойного характера. Сообщается, что обвиняемая сделала это «с целью сохранения своей семьи, нанося обиду и моральные переживания потерпевшей».

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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