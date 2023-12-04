В Карелии девушка с травмами попала в больницу после падения с пятого этажа

Ожидается консультация врачей республиканской больницы имени В. А. Баранова по дальнейшей тактике лечения.
Глава Минздрава Карелии в своем телеграм-канале передал срочное сообщение от коллег из Сортавальской ЦРБ.
Девушка 2004 года рождения выпала из окна пятого этажа, сообщил министр.
Была госпитализирована с множественными травмами в Сортавальскую ЦРБ.
По словам Михаила Охлопкова, ожидается консультация врачей Республиканской больницы имени В. А. Баранова по дальнейшей тактике лечения.
Информация будет дополняться, добавил глава республиканского ведомства.
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