Пьяная жительница Петрозаводска устроила переполох на Октябрьском проспекте

Несколько полицейских нарядов съехались к вечернему магазину.

Несколько полицейских нарядов подъехали к магазину на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Тревожную картину зафиксировали очевидцы.

Как выяснилось, причиной переполоха стала нетрезвая посетительница магазина.

Как сообщили в МВД Карелии, на место прибыл наряд ППС и скорая помощь. Выяснилось, что медицинская помощь девушке не нужна. В итоге она была доставлена в отдел полиции.