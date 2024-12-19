Пьяная жительница Петрозаводска устроила переполох на Октябрьском проспекте

Несколько полицейских нарядов съехались к вечернему магазину.
Несколько полицейских нарядов подъехали к магазину на Октябрьском проспекте в Петрозаводске. Тревожную картину зафиксировали очевидцы.
Как выяснилось, причиной переполоха стала нетрезвая посетительница магазина.
Как сообщили в МВД Карелии, на место прибыл наряд ППС и скорая помощь. Выяснилось, что медицинская помощь девушке не нужна. В итоге она была доставлена в отдел полиции.
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