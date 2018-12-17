В Карелии должники выплатили приставам 160 тысяч рублей

В день общероссийского приема граждан должники погасили задолженностей на 160 тысяч рублей, сообщили в Управлении судебных приставов Карелии.

Приставы Карелии в День Конституции 12 декабря организовали общероссийский день приема граждан, по итогам которого принято 274 заявителя.

Самая распространенная по тематике категория обращений касалась взыскания задолженностей в пользу физических лиц и организаций.

По итогам дня граждане погасили задолженность на сумму 160 тысяч рублей.