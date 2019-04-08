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Новости. Общество
06:40, 08 Апреля 2019

ВИДЕО: В Карелии дорога в урочище Сандармох завалена снегом и затоплена

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Посетители одного из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий сообщают, что из-за распутицы и нечищеных дорог в Сандармох больше не добраться.

Посетитель одного из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий снял видеоролик, в котором заявил, что дорога к комплексу непроходима для людей. Видео размещено в паблике "Типичный Медвежьегорск" в соцсети "Вконтакте".

Автор рассказал, что приехал в Сандармох из Петрозаводска, чтобы посетить могилу прадеда. По его словам, он с трудом смог пробраться пешком на территорию урочища.

"Туда даже УАЗик не заехал", - заявил посетитель Сандармоха.

"Хочется выразить свое недовольство правительству республики Карелия, а еще поинтересоваться, как я, желающий увидеть могилу своего прадеда, изъявил желание туда сходить пешком. Вот так вот по колено снега.... А как люди, которые не имеют там предков, туда будут ходить?", - сказал автор видео.

Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, где похоронены тысячи расстрелянных жертв Большого террора 1937-1938 г.г. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
насмешница
2019-04-08 11:47:40
Два чувства дивно близки нам,
в них обретает сердце пищу:
любовь к родному пепелищу,
любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля без них была б мертва,
как безотрадная пустыня
и как алтарь без Божества.
(А.С. Пушкин)
насмешница
2019-04-08 11:46:38
«Для нас нужны могилы, памятники, чтобы сохранять нашу память об умершем, чтобы иметь возможность прийти и помолиться. И это прекрасный обычай, его надо сохранять. И нужно оберегать наши памятники, сохранять могилы в чистоте и порядке; по нашему отношению к могилам можно судить о нашем отношении к предкам, можно судить о нашем нравственном состоянии». Святейший Патриарх Кирилл.
zanoza
2019-04-08 11:37:48
Мемориал имеет статус памятника истории и культуры (постановление Правительства Республики Карелия №214-П от 08.08.2000). С 1998 на Мемориальном кладбище «Сандормох» ежегодно 5 августа проводятся Международные дни памяти. И вот такое отношение к памятнику истории и культуры! Да к этому Мемориалу дорога должна быть вылизана, а не только почищена!
Беня
2019-04-08 10:56:25
Нормальные карельские карельцы зимой по кладбищам не частят. А этот фраер залетный поперся да еще в ботиночках и без лопаты. Вот шо ты туда поперся, дурилка картонная? Они теперь пачками родне сниться начнут, не веришь? Спроси у карельских карельцев :)
однозначно
2019-04-08 10:47:34
Чем ближе приговор ночному фотографу, тем больше истерики у евонных защитничков. Этому мужику прям так резко приспичило по весенней распутице в Сандермох поехать.
Сеня
2019-04-08 09:24:15
Хе Хе Welcome , туризм по-карельски , на уровне ....плинтуса .
Гость
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