ВИДЕО: В Карелии дорога в урочище Сандармох завалена снегом и затоплена

Посетители одного из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий сообщают, что из-за распутицы и нечищеных дорог в Сандармох больше не добраться.

Посетитель одного из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий снял видеоролик, в котором заявил, что дорога к комплексу непроходима для людей. Видео размещено в паблике "Типичный Медвежьегорск" в соцсети "Вконтакте".

Автор рассказал, что приехал в Сандармох из Петрозаводска, чтобы посетить могилу прадеда. По его словам, он с трудом смог пробраться пешком на территорию урочища.

"Туда даже УАЗик не заехал", - заявил посетитель Сандармоха.

"Хочется выразить свое недовольство правительству республики Карелия, а еще поинтересоваться, как я, желающий увидеть могилу своего прадеда, изъявил желание туда сходить пешком. Вот так вот по колено снега.... А как люди, которые не имеют там предков, туда будут ходить?", - сказал автор видео.

Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, где похоронены тысячи расстрелянных жертв Большого террора 1937-1938 г.г.