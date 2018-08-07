В Карелии дорогой джип вылетел с трассы в лес после разрыва колеса

В Сегежском районе у автомобиля на ходу произошел разрыв колеса, пострадал один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

Авария произошла в понедельник около 19.00 на 743 км трассы "Кола". Во время движения у Toyota Land Cruiser с прицепом произошел разрыв правого переднего колеса.

Автомобиль съехал в кювет и врезался в деревья.

В аварии пострадал 69-летний житель Санкт-Петербурга. Он госпитализирован.