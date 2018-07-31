В Карелии дорогу к Финляндии перекроют на два часа

По теме
Загрузка...
Движение на участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии ограничат для проведения буровзрывных работ, сообщили в Упрдор "Кола".
В среду 1 августа с 16.00 до 18.00 на участке капитального ремонта автодороги подъезд к междуноародному пограничному пункту пропуска "Вяртсиля" в Сортавальском районе Карелии с 6 по 9 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
ФКУ Упрдор "Кола" просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
28.07.2018, 21:20
26.07.2018, 12:05
28.07.2018, 12:39
Аналитика
Сегодня 10:32
Капитал
На Национальном лесном форуме в Петрозаводске определили основные задачи и проблемы отрасли, которые предстоит решить, как на законодательном уровне, так и на местах в регионах страны.
30.07.2018 12:59
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
Чтиво
30.07.2018 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Комментарии