В Карелии дорогу к Финляндии перекроют на два часа

Движение на участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии ограничат для проведения буровзрывных работ, сообщили в Упрдор "Кола".

В среду 1 августа с 16.00 до 18.00 на участке капитального ремонта автодороги подъезд к междуноародному пограничному пункту пропуска "Вяртсиля" в Сортавальском районе Карелии с 6 по 9 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

ФКУ Упрдор "Кола" просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.