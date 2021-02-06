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"В Карелии довольно долго зрело недовольство"

Новости. Общество
16:24, 07 Февраля 2021
фото: Василий Сидоров. Фото: И.Сеппянен/https://kaino.kotus.fi/kks/johdanto/kks_johdanto.php?p=11
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В нынешнем году исполняется сто лет Карельскому восстанию – последнему крупному выступлению карелов против Советской власти.

О том, что заставило население северных карельских волостей взяться в 1921 году за оружие, и чем закончилось это восстание, "Столица на Онего" попросила рассказать научного сотрудника Университета Восточной Финляндии Александра Осипова.

– В Карелии довольно долго зрело недовольство – особенно на севере, и причин тому несколько. Но большинство из них – чисто экономические. В первую очередь – отсутствие хлеба. Не был решен вопрос с его завозом в некоторые волости. Во времена Великого княжества Финляндского, т.е. до Октябрьской революции хлеб частично завозился через Финляндию, поскольку в некоторых приграничных районах дорог попросту не было. Естественно, когда подвоз хлеба прекратился, крестьяне обратили свои взоры на Финляндию. К другим причинам я бы отнес многочисленные трудовые мобилизации и работу на лесосплаве, а также военные мобилизации и сбор продовольственного налога, когда у крестьян практически ничего не оставалось.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

 

 

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