В Карелии два часа тушили пожар на лесозаводе

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В Муезерском районе загорелся ангар лесозавода, с огнем удалось справиться только через два часа, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня ночью, 26 июля в 3.05, пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (6 чел., 2 ед. техники) и добровольная пожарная команда ОАО "Воломский КЛПХ" (10 чел., 2 мотопомпы) привлекались для ликвидации пожара в ангаре лесозавода ООО "Оконный брус Карелии" в поселке Волома Муезерского района.
В 4.50 пожар был ликвидирован.
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