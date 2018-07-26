В Карелии два часа тушили пожар на лесозаводе

В Муезерском районе загорелся ангар лесозавода, с огнем удалось справиться только через два часа, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 26 июля в 3.05, пожарно-спасательные подразделения Муезерского района (6 чел., 2 ед. техники) и добровольная пожарная команда ОАО "Воломский КЛПХ" (10 чел., 2 мотопомпы) привлекались для ликвидации пожара в ангаре лесозавода ООО "Оконный брус Карелии" в поселке Волома Муезерского района.

В 4.50 пожар был ликвидирован.