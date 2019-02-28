В Карелии два человека пострадали в аварии с участием "легковушек"

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ДТП произошло в Сегежском районе республики.
По данным ГИБДД Карелии, 27 февраля в 08.15 на 11 км автодороги "Сегежа-Кола" 38-летний водитель автомобиля Opel Astra допустил занос, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Ларгус".
В результате происшествия травмы получили два человека: водитель автомобиля "Лада" - женщина 55 лет и ее 44-летняя пассажирка. Им назначено амбулаторное лечение.
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