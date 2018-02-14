В Карелии два депутата досрочно лишились мандатов

Как выяснилось, оба не предоставили сведения о доходах и имуществе, тем самым, нарушили закон о противодействии коррупции.

Прокуратура Пряжинского района выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции депутатами Матросского сельского поселения, сообщили в прокуратуре республики.

Как было установлено, два депутата совета поселения, несмотря на неоднократные предложения предоставить сведения о доходах и имуществе, по итогам 2016 года эту обязанность не исполнили. Более того, как показала проверка, один из депутатов на протяжении 2017 года участие в работе совета поселения фактически не принимал.

На основании этого прокуратура района внесла председателю совета Матросского поселения представление об устранении нарушений закона.

Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, решением совета поселения полномочия обоих депутатов досрочно прекращены.