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Новости. Политика
06:40, 14 Февраля 2018

В Карелии два депутата досрочно лишились мандатов

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Как выяснилось, оба не предоставили сведения о доходах и имуществе, тем самым, нарушили закон о противодействии коррупции.

Прокуратура Пряжинского района выявила нарушения требований законодательства о противодействии коррупции депутатами Матросского сельского поселения, сообщили в прокуратуре республики.

Как было установлено, два депутата совета поселения, несмотря на неоднократные предложения предоставить сведения о доходах и имуществе, по итогам 2016 года эту обязанность не исполнили. Более того, как показала проверка, один из депутатов на протяжении 2017 года участие в работе совета поселения фактически не принимал.

На основании этого прокуратура района внесла председателю совета Матросского поселения представление об устранении нарушений закона.

Представление прокурора было рассмотрено и удовлетворено, решением совета поселения полномочия обоих депутатов досрочно прекращены.

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Комментарии

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йошкин кот
2018-02-14 06:45:13
депутаты после этого раскаялись и пошли плакать?! не перевелась еще на Руси "настоящая" работа для надзирающих...в остальном уже навели порядок :)
Гость
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