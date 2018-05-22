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Новости. Криминал
06:40, 22 Мая 2018

В Карелии два подростка могут сесть на 7 лет за угон "шестерки"

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В Медвежьегорском районе 15-летние подростки подозреваются в угоне автомашины, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 13 мая нынешнего года подозреваемые, находясь в селе Паданы Медвежьегорского района, совершили угон автомашины марки "ВАЗ-2106", которая находилась в гараже. Подростки проникли в гараж, где завели автомашину и выехали на улицу. Однако в ходе движения автомашины ее руль заблокировался, и 15-летние угонщики покинули транспортное средство, скрывшись с места происшествия.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет, рассказали в Следкоме Карелии.

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