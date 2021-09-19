В Карелии «Единая Россия» доминирует на выборах в Госдуму, КПРФ - вторая

Центральная избирательная комиссия подсчитала 15% голосов избирателей Карелии: больше всего человек проголосовали за список партии «Единая Россия».

За список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму проголосовали 31,82% избирателей Карелии. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки 15% бюллетеней в республике.

По спискам в Госдуму остальные голоса распределились слдедующим образом: КПРФ — 15,49%, Справедливая Россия — 10,83%, Яблоко — 9,64%, ЛДПР — 8,11%, Новые люди — 7%, Партия пенсионеров — 4,3%, Коммунисты России — 2,49%, Зеленая альтернатива — 2,06%, Партия Роста — 1,75%, Зеленые — 1,26%, РПСС — 1,13%, Родина -1,02%, Гражданская платформа — 0,08%.

Напомним, в Карелии завершилось трехдневное голосование. Жители выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходил ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

В Карелии по результатам обработки 15% бюллетеней приняли участие в выборах 41,69% избирателей.