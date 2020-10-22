В Карелии еще 22 человека попали в больницы с пневмонией

Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось до 1642, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1642 пациента, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 20 октября пожилая пациентка инфекционной больницы Петрозаводска скончалась от пневмонии.