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В Карелии еще 22 человека попали в больницы с пневмонией

Новости. Общество
09:13, 23 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
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Число заболевших внебольничной пневмонией увеличилось до 1642, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1642 пациента, 84 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 20 октября пожилая пациентка инфекционной больницы Петрозаводска скончалась от пневмонии.

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Комментарии

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Изя
2020-10-23 09:40:02
Куда 1692 человека за полгода можно госпитализировать и где лечить и вылечить ???? Что за туфта творится в местной медицине ???
alyena1
2020-10-23 09:37:39
Не понятно, у всех пневмония от коронавируса что ли? Она ведь и до него была в приличных количествах
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Без политики
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