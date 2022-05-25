В Карелии фармацевту готовы платить до 120 тысяч рублей

Согласно данным сервиса hh.ru, прямо сейчас в Карелии ищут фармацевта-провизора на зарплату до 120 тысяч рублей.

Аналитики компании интернет-рекрутмента hh.ru изучили рынок труда в Карелии и выяснили, что прямо сейчас в республике требуется фармацевт-провизор на зарплату до 120 тысяч рублей.

Кандидата ждет работа в крупной компании с официальным трудоустройством и полным соцпакетом. Существует возможность выиграть поездку в Вену. Опыт работы приветствуется, но работодатель рассматривает и кандидатов без опыта.

В свою очередь, работник обязан будет отпускать лекарства и соответствующие товары, оказывать грамотные профессиональные консультации по лекарственным препаратам, организовывать бесперебойную работу аптеки.

Как отметили в компании hh.ru, средняя зарплата в области медицины и фармацевтики в Карелии составляет 42 тысячи рублей.

Ранее стало известно, кому в Карелии готовы платить самые высокие зарплаты.