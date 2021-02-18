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В Карелии гендиректор "Карельского окатыша" прокомментировал коррупционный скандал на предприятии

Новости. Криминал
13:35, 19 Февраля 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
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Максим Воробьев высказался о расследовании уголовного дела в отношении экс-начальника управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", которого обвиняют в коммерческом подкупе.

Гендиректор "Карельского окатыша" Максим Воробьев заявил, что перед коррупционными соблазнами "отдельные работники не могут устоять". Он пояснил, что на предприятии придается большое значение соблюдению требований антикоррупционного законодательства. Об этом информирует издание "64 параллель онлайн".

"К сожалению, иногда мы сталкиваемся с фактами, когда отдельные работники не могут устоять перед предложениями заинтересованных лиц и идут на преступление ради материальной выгоды. С такими сотрудниками, вне зависимости от должности и статуса, мы расстаемся, а также оказываем максимальное содействие в проведении расследования", –  сказал Максим Воробьев.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2020 году фигурант дела получил от представителя общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в сумме 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд "Карельского окатыша", а также за лоббирование коммерческих интересов общества. Обвиняемый арестован.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-02-19 13:54:22
Там где правят педроссы, всегда аварии , разруха и коррупция.
кир
2021-02-19 14:27:19
офф, одна фраза на все времена. Смени пластинку. Явное обострение у больного со справкой.
Гость
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