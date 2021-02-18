Экс-начальнику горнодобывающего предприятия в Карелии грозит до 12 лет лишения свободы за коммерческий подкуп

Бывший начальник АО "Карельский окатыш" получил 1,5 миллиона рублей за то, что лоббировал интересы одной из компаний, которая выполняла работы по заказу горнодобывающего предприятия, сообщили в Следкоме Крелии.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, что в 2020 году бывший начальник Управления железнодорожным транспортом АО "Карельский окатыш", получил от представителя общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в сумме 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд "Карельского окатыша", а также за лоббирование коммерческих интересов общества.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.