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Экс-начальнику горнодобывающего предприятия в Карелии грозит до 12 лет лишения свободы за коммерческий подкуп

Новости. Общество
08:20, 19 Февраля 2021
фото: "Карельский окатыш | Северсталь" / ВК
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Бывший начальник АО "Карельский окатыш" получил 1,5 миллиона рублей за то, что лоббировал интересы одной из компаний, которая выполняла работы по заказу горнодобывающего предприятия, сообщили в Следкоме Крелии.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, что в 2020 году бывший начальник Управления железнодорожным транспортом АО "Карельский окатыш", получил от представителя общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в сумме 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд "Карельского окатыша", а также за лоббирование коммерческих интересов общества.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

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