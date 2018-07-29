В Карелии горит более 100 га леса

Семь лесных пожаров зафиксировано в Карелии.

По данным МЧС, на утро29 июля в Лоухском районе бушуют шесть пожаров, еще один в Кемском районе. Общая площадь - 100, 11 га.

Около деревни Коккосалма горит 72 га леса, прирост площади за сутки составил 32 га.