В Карелии горит лес в Лахденпохском районе

В республике обнаружен действующий лесной пожар.

Пожар начался вечером 11 июня в районе поселка Терву. Ему был присвоен второй класс пожарной опасности. По данным на шесть утра сегодняшнего дня площадь возгорания охватывала 1,5 га земель лесного фонда.

Об этом сообщает МЧС по Карелии.

К ликвидации пожара были привлечены 14 человек и две единицы техники. Как указано в информации МЧС, пожар еще не ликвидирован, поскольку был обнаружен поздно.

Вид пожара - низовой. По оценке спасателей, причиной возгорания могли стать действия местного населения

Арендатором земель, на которых произошел пожар, является компания "Комилесзаготпром".