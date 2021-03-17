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В Карелии горит Суоярвский лесозавод (ФОТО) 8
Сегодня 16:23

В Карелии горит Суоярвский лесозавод (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:23, 18 Марта 2021
фото: © паблик Вконтакте "Наш город Суоярви"
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К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии, сегодня, 18 марта, в 14.55 поступило сообщение о возгорании на Суоярвском лесозаводе. Загорелся металлический ангар. Первое подразделение пожарно-спасательной службы, прибывшее на место, обнаружило возгорание внутри ангара на площади 500 кв.м.  

 

Всего к тушению пожара привлечено 17 человек, 6 единиц техники. На завод прибыл пожарный поезд.

В 15.10 пожар был локализован, но пожарные продолжают работать.

Причины и ущерб происшествия устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Фото пожара опубликовали в паблике "Наш город Суоярви", где появилась предварительная версия случившегося.

"В цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более 70 метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. О пострадавших информации пока нет", - пишут в паблике.

В группе "Наш город Суоярви" утверждают, что работа пожарных сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.  

Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, а если предприятие не справится с последствиями пожара, то они станут потенциальными безработными.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Егор
2021-03-18 19:05:16
Суоярви не везёт уже много лет: то отопления нет,но деньги сдирают, то дорогу " построили", но на бумаге, тут ещё эта беда! Если страховки нет совсем плохо! Надо обратиться к руководству Республики,хотя они голову в песок спрячут, им бы к выборам подготовиться,хотя тут реальный шанс! Помогите людям! Не прожектами,а делом!
бюджет
2021-03-18 17:44:58
А че пожарники не контролировали пожарные водоемы?
grisha
2021-03-18 17:20:14
Суоярви- карельский мини-Детройт. Снести и засеять саженцами сосны. Хоть через 80 лет будет польза. А людей надо переселить.
Dima
2021-03-18 16:53:01
Надо срочно ещё что-нибудь отжать у финнов, чтобы устроить Суоярви-2
театральный критик
2021-03-18 17:12:49
Dima, устрой. Тамошний местечковый депутатишка устроил себе уголовную статью. Тоже был любитель языком как помелом. Вот и устроил. Надо было его пристроить. Легко отделался.
ромео
2021-03-18 16:51:29
навальнята постарались
Клим
2021-03-18 16:48:37
Бедные жители Суоярви . за что вам такие страдания .
врунофф
2021-03-18 16:24:59
либерда будет смаковать и ерничать.
Гость
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