В Карелии горит Суоярвский лесозавод (ФОТО)

К тушению пожара на лесоперерабатывающем предприятии в Суоярвском районе привлечен пожарный поезд.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе МЧС Карелии, сегодня, 18 марта, в 14.55 поступило сообщение о возгорании на Суоярвском лесозаводе. Загорелся металлический ангар. Первое подразделение пожарно-спасательной службы, прибывшее на место, обнаружило возгорание внутри ангара на площади 500 кв.м.

Всего к тушению пожара привлечено 17 человек, 6 единиц техники. На завод прибыл пожарный поезд.

В 15.10 пожар был локализован, но пожарные продолжают работать.

Причины и ущерб происшествия устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Фото пожара опубликовали в паблике "Наш город Суоярви", где появилась предварительная версия случившегося.

"В цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более 70 метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. О пострадавших информации пока нет", - пишут в паблике.

В группе "Наш город Суоярви" утверждают, что работа пожарных сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.

Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, а если предприятие не справится с последствиями пожара, то они станут потенциальными безработными.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".