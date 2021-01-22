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За время пандемии в Карелии госпитализированы 679 человек, больных коронавирусом

Новости. Общество
10:06, 23 Января 2021
фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 10 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 января, в стационарах находятся 679 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 553 - в состоянии средней тяжести, 116 тяжелобольных и 10 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Сутками ранее на ИВЛ находились 11 человек.

В ковид-центрах Карелии осталось 25,8% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 269 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 34231 человек. Выздоровели – 28617. Умерли 212 пациентов.

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