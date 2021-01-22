Еще две женщины и мужчина скончались в Карелии от коронавируса

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, общее число умерших от COVID-19 составило в республике 212 человек, сообщили в оперштабе.

Так, в Республиканской инфекционной больнице скончалась 58-летняя жительница Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 71-летняя жительница Медвежьегорска, в Кондопожской ЦРБ коронавирус унес жизнь 53-летнего жителя Кондопоги. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

На сегодняшний день общее число смертей от коронавируса достигло 212 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 269 человек. Из этого числа заболевших – 260 человек, из них 43 имеют симптомы средней тяжести, 7 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего на 23 января в Карелии коронавирусом инфицирован 34231 человек.

Выздоровели 28619 больных COVID-19, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 302 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 5485,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2505,9 случая, по Северо-Западу – 4331,1.