В Карелии грибники нашли военный снаряд

Специалисты группы разминирования уничтожили 49 взрывоопасных предметов времен ВОВ в трех районах республики, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

По информации оперативных дежурных, 3 августа саперы выезжали в Олонецкий, Питкярантский и Лахденпохский районы.

Так, в Олонецком районе, между деревнями Сяндеба и Кукшегоры, 30 июля поисковым отрядом были обнаружены 47 взрывоопасных предметов, среди которых 5 противопехотных мин, более трех десятков различных гранат и один взрыватель типа SMIZ 35.

На 333 километре автодороги Петрозаводск-Питкяранта 2 августа грибники нашли артиллерийский снаряд калибром 122 мм. В тот же день в лесу Лахденпохского района рядом с поселком Сювяоро местные жители обнаружили ручную гранату.

Ранее немецкие мины обнаружили в одном из районов Карелии.