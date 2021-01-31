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В Карелии грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Новости. Происшествия
13:28, 01 Февраля 2021
фото: © Игорь Агеенко/РИА
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В Сегежском районе 37-летнего мужчину, лежавший между рельсами, раздавил поезд.

Инцидент произошел недалеко от железнодорожной станции Идель. На перегоне станции Идель-Кочкома грузовым поездом был травмирован мужчина, сообщили в транспортной полиции.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что машинист, заметив человека, лежащего между рельсами, подавал звуковые сигналы и применил режим экстренного торможения, однако, избежать наезда не удалось.

В результате полученных многочисленных травм 37-летний житель поселка Идель скончался на месте.

В настоящее время по данному факту сотрудниками линейного пункта полиции на станции Сегежа проводится проверка и   устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии.

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