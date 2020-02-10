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В Карелии идея увеличения "ветеранских" выплат на 21 рубль поддержана парламентским комитетом

Новости. Экономика
16:01, 11 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
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Профильный комитет Законодательного собрания Карелии рекомендовал парламенту принять законопроект о повышении на 21 рубль выплат ветеранам трудам и прочим льготникам.

Члены комитета по здравоохранению и социальной политике регионального парламента рекомендовали принять Заксобранию законопроект во втором окончательном чтении. К такому решению представители профильного комитета пришли после рассмотрения проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", касающегося обеспечения индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда. Напомним, индексация ЕДВ не проводилась 11 лет. 

С позицией депутатов, пожелавших поддержать законопроект, не согласился парламентарий от КПРФ Евгений Ульянов. 

"Давайте честно говорить, что суд-то установил, что 11 лет не проводилось никакой индексации. Давайте определим сумму. Значит, 700 рублей. 11 лет ничего не индексировалось. Давайте ее проиндексируем на уровень инфляции за 11 лет", - предложил Ульянов. 

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-02-11 18:19:17
Если койру похвалить, то евонные блохастые пассажиры насторожатся.
Ветеран
2020-02-11 18:00:18
Это , конечно, шутка такая: на 21 рубль повысить? Мне кажется шутка, ну не идиоты же они совсем ведь? Наказать того , кто так шутит и издевается над людьми!!!
новый
2020-02-11 16:51:26
Кир, этот пожилой с виду мужчина - пенсионер ФСБ. Евонная пенсия мама-не-горюй. Дешевый пиар и не более того. Нельзя же все всерьез воспринимать.
кир
2020-02-11 17:27:52
Новый, ну и ну. Чего полез, если всё получил от системы?
кир
2020-02-11 16:37:38
Пожилой мужчина принес подарки депутатам Заксобрания на 21 рубль. Два рулона туалетной бумаги от ветеранов труда. И пожелал использовать их по назначению. :)
новый
2020-02-11 16:31:32
Подкинул питкярантским мамочкам тему собирать подписи за отставку Шандаловича. Им там без разницы, лишь бы протесты, лишь бы против, а нам чисто поржать. Чем я хуже либерастов - тоже умею разжигать и нагнетать.
Koira
2020-02-11 16:21:50
Вот уж спасибо кормильцы вы наши, теперь заживем на 21 рубль. Не уважаемые депутаты подавитесь своей прибавкой.
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