В Карелии идея увеличения "ветеранских" выплат на 21 рубль поддержана парламентским комитетом

Профильный комитет Законодательного собрания Карелии рекомендовал парламенту принять законопроект о повышении на 21 рубль выплат ветеранам трудам и прочим льготникам.

Члены комитета по здравоохранению и социальной политике регионального парламента рекомендовали принять Заксобранию законопроект во втором окончательном чтении. К такому решению представители профильного комитета пришли после рассмотрения проекта закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия", касающегося обеспечения индексации ежемесячных денежных выплат ветеранам труда. Напомним, индексация ЕДВ не проводилась 11 лет.

С позицией депутатов, пожелавших поддержать законопроект, не согласился парламентарий от КПРФ Евгений Ульянов.

"Давайте честно говорить, что суд-то установил, что 11 лет не проводилось никакой индексации. Давайте определим сумму. Значит, 700 рублей. 11 лет ничего не индексировалось. Давайте ее проиндексируем на уровень инфляции за 11 лет", - предложил Ульянов.

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