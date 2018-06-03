В Карелии идет сбор подписей против повышения пенсионного возраста

Карельское республиканское отделение КПРФ подготовило текст обращения против повышения пенсионного возраста в России, подписаться под которым может каждый желающий.

Как только прошли президентские выборы, на федеральном уровне всерьез заговорили о планах повысить пенсионный возраст для россиян. В Карелии, где сейчас женщины выходят на пенсию в 50 лет, а мужчины – в 55, пенсионный возраст, как и по всей стране, может быть повышен на 5-7 и более лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, по сути, это означает, что миллионы граждан, которые всю жизнь работали и платили взносы в Пенсионный фонд, до пенсии не доживут, или будут пенсионерами всего пару-тройку лет.

Одними из первых против повышения пенсионного возраста выступили коммунисты. Фракция КПРФ в Государственной Думе внесла законопроект о недопущении такого сценария пенсионной реформы. Коммунисты предлагают ввести мораторий на повышение пенсионного возраста.

По инициативе КПРФ по все стране проводится всероссийская акция протеста – нельзя допустить реализации планов правительства, которые обернутся обманом миллионов граждан и социальной катастрофой. Присоединится к ней и Карелия.

Как стало известно, повысить пенсионный возраст могут уже этой осенью – законопроект будет внесен правительством в Госдуму сразу после летних каникул. Поэтому в течение ближайших месяцев КПРФ организует массовое обращение к федеральным органам власти – в Правительство, Госдуму и в администрацию Президента - с протестом против этих планов.

Карельское республиканское отделение КПРФ подготовило текст обращения против повышения пенсионного возраста, подписаться под которым может каждый желающий. Организован сбор подписей жителей Петрозаводска и районов республики. Поставить свою подпись можно, обратившись в отделение КПРФ по месту жительства. В Петрозаводске это офис на ул. Энгельса, 10, каб. 302. Подробная информация – по тел. 78-45-75.

Подробнее о том, чем грозит повышение пенсионного возраста, читайте в нашем аналитическом материале.