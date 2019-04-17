В Карелии инспекторы изъяли у браконьеров свыше 300 кг рыбы

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Сотрудники Северо-Западного управления Росрыболовства за прошедшую неделю выявлено 6 административных правонарушений.
В пресс-службе управления, что было наложено штрафов на сумму 4 тысячи рублей, взыскано штрафов на сумму 57,3 тысяч рублей.
Инспекторы изъяли 305 кг водных биоресурсов и 174 незаконных орудий лова.
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