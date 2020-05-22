В Карелии инспекторы отстранили от управления пьяного водителя микроавтобуса

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, ждут штраф и лишение прав.

В деревне Падозеро Пряжинского района 59 - летний водитель микроавтобуса был отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса.

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд, сообщают в ГИБДД.

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