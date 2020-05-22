890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Парфенчиков призвал не строить многоквартирные дома в малых населенных пунктах Карелии 2
Сегодня 09:56
Управляющая компания в Петрозаводске растратила деньги собственников помещений
22.05.2020 18:00
Библиотеки Петрозаводска опубликовали новый график работы 1
22.05.2020 18:20
Число заразившихся коронавирусом в Карелии достигло 300 человек 2
Сегодня 09:14

В Карелии инспекторы отстранили от управления пьяного водителя микроавтобуса

Новости. Происшествия
15:42, 23 Мая 2020
Загрузка...

Госавтоинспекция Карелии сообщает, что водителя, севшего за руль в нетрезвом виде, ждут штраф и лишение прав.

В деревне Падозеро Пряжинского района 59 - летний водитель микроавтобуса был отстранен от управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные материалы по статье 12.8 часть 1 кодекса.

Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем. Решение примет суд, сообщают в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что напившийся портвейна житель Карелии не смог доехать до почты

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.05.2020, 08:05
Снег возвращается в Петрозаводск
21.05.2020, 08:48
Коронавирус проник в "чистые" районы Карелии
20.05.2020, 08:54
В Карелии выявлено сразу 19 новых случаев коронавируса
19.05.2020, 13:32
В Петрозаводске выявлено 78 очагов коронавирусной инфекции
16.05.2020, 14:49
Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника
17.05.2020, 14:53
Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в условиях пандемии Covid-19 (ФОТО)

Аналитика

21.05.2020 13:40
Капитал
"Даже пандемия не смогла сбить нас с намеченного курса" 4
Генеральный директор ООО "Карелия Палп" Юрий Айвазов рассказал о работе крупнейшего российского экспортера газетной бумаги в условиях пандемии коронавируса.
"Все поняли, что от государства ждать нечего" 44
20.05.2020 16:00
Архиерей под наблюдением 15
19.05.2020 15:28
"Эпидемия COVID-19 развивается в Карелии так, как ей удобно" 4
18.05.2020 15:59
"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты" 8
15.05.2020 16:42
Вся аналитика

Чтиво

22.05.2020 15:58
Без политики
Любители экстрима собирают деньги на новый скейт-парк в Петрозаводске 2
Проект стоимостью более 1,6 миллиона рублей предполагается реализовать при поддержке Программы местных инициатив.
Скульптор красоты
20.05.2020 09:30
"Мы прогнозируем, что не вытянем" 1
19.05.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске запустили троллейбусы
18.05.2020 11:14
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»