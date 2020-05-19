Напившийся портвейна житель Карелии не смог доехать до почты

Автоинспекторы остановили пьяного водителя в Калевальском районе 11 марта, сообщили в МВД Карелии.

В поселке Боровой пьяный 52-летний водитель без прав на автомобиле с выключенными фарами попался сотрудникам ДПС.

Выяснилось, что нарушитель ранее уже был осужден за пьяную езду без прав.



Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что в тот день распивал дома портвейн, затем решил съездить на почту на своем автомобиле. Машину правонарушитель купил у знакомого, но не успел поставить на учет в ГИБДД.

Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Ранее в поселке Боровой 30-летний пьяный водитель сбил пешехода.