Напившийся портвейна житель Карелии не смог доехать до почты

Автоинспекторы остановили пьяного водителя в Калевальском районе 11 марта, сообщили в МВД Карелии.
В поселке Боровой пьяный 52-летний водитель без прав на автомобиле с выключенными фарами попался сотрудникам ДПС.
Выяснилось, что нарушитель ранее уже был осужден за пьяную езду без прав.
Свою вину мужчина признал. Он рассказал, что в тот день распивал дома портвейн, затем решил съездить на почту на своем автомобиле. Машину правонарушитель купил у знакомого, но не успел поставить на учет в ГИБДД.
Уголовное дело направлено в прокуратуру.
Ранее в поселке Боровой 30-летний пьяный водитель сбил пешехода.
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